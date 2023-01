Coppa Italia: il Milan eliminato. Il Torino passa in 10 con Adopo al 114’

Clamorosa impresa del Torino che batte 1-0 il Milan dopo i tempi supplememtari e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia. Un Torino gagliardo, che ha saputo soffrire e tenere duro, visto che dal 70′ era anche in 10 uomini per il rosso a Djidji.

A San Siro finisce 0-0 la gara dopo 90 minuti, una gara non bellissima, con il Milan che ha provato a fare la partita, colpendo un palo nel primo tempo con De Keteleare, ancora alla ricerca del primo gol in Italia.

Nella ripresa, nonostante diversi cambi, il Milan non passa. La svolta arriva al 70′, quando il Torino resta in 10 per un rosso a Djidji, per doppia ammonizione. Il Milan allora inizia un assalto al fortino. I vari Leao, Theo Hernandez, Giroud, non riescono a sfondare la difesa granata, che trova anche un grande Milinkovic-Savic a salvare lo 0-0.

Ai supplementari, il Torino prova nel primo tempo a impensierire i rossoneri, che però sono sempre pericolosi e sembrano poter segnare da un momento all’altro. Nel secondo tempo supplementare, su uno degli assalti, il Milan si scopre e al 114′ viene infilato da un grande contropiede, finalizzato da Adopo. Il Milan prova il tutto per tutto, ma si infrange sul muro granata e su Milinkovic-Savic. Allora fa festa il Torino che passa il turno e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia.

Si va quindi ai supplementari a San Siro.

Foto: twitter Torino