Coppa Italia, il Lecce (in 10) elimina la Juve Stabia. Tris del Genoa al Vicenza

15/08/2025 | 23:11:15

Nessuna sorpresa in Coppa Italia per il Lecce di Di Francesco, che batte 2-0 la Juve Stabia non senza soffrire e dopo essere rimasto anche in dieci a metà partite per l’espulsione di Banda. In gol Krstovic e Kaba. Passa con tranquillità anche il Genoa, che rifila un comodo 3-0 al Vicenza con i primi gol di Valentin Carboni e Stanciu, oltre all’autorete di Benassai.

LECCE (4-3-3): Falcone, Kouassì (Dal 10° st. Danilo Veiga), Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo, Pierret (Dal 10°st. Morente), Coulibaly, Helgason (Dal 10° st. Ramadani), Banda, Krstovic, Pierotti.

JUVE STABIA (3-4-2-1): Confente, Ruggero, Battistella (Dal 1°st. Pierobon), Bellich, Piscopo, Stabile, Carissoni, Candellone (Dal 40° st. Maistro), Leone, Mannini (Dal 15°st.Cacciamani), Mosti (Dal 15°st. Burnete).

Marcatori: Krstovic (26°) Kaba (50° st.)

GENOA(4-2-3-1): Leali; Norton Cuffy, Marcandalli (dal 69′ Oostigard), Vaszquez, Martin; Frendrup, Masini; Grønbæk (dal 59′ Malinovskyi), Stanciu, Carboni (dal 59′ Messias); Colombo (dal 69′ Vitinha).

A disposizione: Siegrist, Sommariva, Sabelli, Cuenca, Venturino, Ellertsson, Fini, Thorsby, Ekhator. Allenatore: Patrick Vieira

LR Vicenza (3-5-2): Massolo; Cuomo, Leverbe, Benassai; Caferri (dal 66′ Tribuzzi), Cavion (dal 55′ Rada), Carraro, Vitale (dal 66′ Pellizzari), Sandon, Capello (dal 55′ Stuckler), Morra (dal 77’ Alessio)

A disposizione: Basso, Bianchi, Golin, Vescovi, Fantoni, Rosa, Rauti. Allenatore: Fabio Gallo.