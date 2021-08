Coppa Italia: il Lecce elimina il Parma. L’Empoli batte il Vicenza e si qualifica ai sedicesimi

In Coppa Italia il Lecce è riuscito a vincere contro il Parma e a qualificarsi per i sedicesimi. Vittoria in rimonta per la squadra di Baroni che era passata in svantaggio al 7′ con la rete di Brunetta che aveva illuso i padroni di casa. Il pari dei salentini è immediato con Coda, ex della partita, che in diagonale batte Colombi. Il sorpasso del Lecce arriva al 40’ su calcio d’angolo: Tuia riesce a indirizzare il pallone alla sinistra del portiere avversario. Nella ripresa, al 76′ arriva il tris dei giallorossi di nuovo con Coda che mette la parola fine al match. Il Lecce affronterà ai sedicesimi lo Spezia.

Tutto facile anche per l’Empoli che ha staccato il pass per i sedicesimi grazie alla vittoria per 4-2 contro il Vicenza. La squadra di Andreazzoli ha chiuso il primo tempo sul 3-1 grazie alle reti di Bajrami (11’), Haas (30′) e Mancuso (37′), di Dalmonte (39′) il gol degli ospiti. Nella ripresa al 56’ Lanzafame accorcia nuovamente le distanze portando i suoi sul momentaneo 3-2 ma nel finale di gara Crociata chiude i conti per i toscani all’88’. L’Empoli, ai sedicesimi di Coppa Italia, affronterà l’Hellas Verona.

Foto: Logo Coppa Italia