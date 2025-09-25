Coppa Italia, il Genoa ribalta l’Empoli con Frendrup, Marcandalli ed Ekathor. Agli ottavi sfida all’Atalanta

25/09/2025 | 20:30:36

Il Genoa ribalta l’Empoli al Ferraris per 3-1 e avanza agli ottavi di finale di Coppa Italia dove troverà l’Atalanta dell’ex Ivan Juric. Al vantaggio di Saporiti hanno replicato Frendrup nel primo tempo e Marcandalli e Ekhator nella ripresa. Buona partita della squadra di Vieira, che aveva iniziato con il piglio giusto nonostante la rete toscana al 13′, al quale dopo due minuti ha risposto Frendrup. Al 56′ Marcandelli e all’82’ Ekathor hanno indirizzato i liguri verso gli ottavi.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup, Stanciu; Carboni, Messias, Gronbaek; Colombo.

EMPOLI (3-4-2-1): Perisan; Obaretin, Belardinelli, Ilie; Yepes, Ebuehi, Moruzzi, Guarino, Saporiti; Popov, F.Carboni

FOTO: X Genoa