Coppa Italia, il Genoa passa il turno. Battuto il Perugia in rimonta (3-2), subito in gol Hernani

Con un po’ di sofferenza il Genoa di Ballardini riesce a conquistare il pass per i sedicesimi di Coppa Italia. I rossoblù ribaltano lo svantaggio iniziale e vincono la gara contro il Perugia per 3-2. Inizio di gara fantastico per gli umbri che passano avanti per ben due volte grazie alle reti di Carretta e Lisi. Poi al 26′ capitan Criscito guida la rimonta grazie a un calcio di rigore. Al 39′ arriva il pari con il neo acquisto Hernani. A firmare la rete del definitivo 3-2 è Kallon che all’88’ con un fantastico tiro dal limite regala la qualificazione alla sua squadra che, ai sedicesimi, affronterà la vincente di Salernitana-Reggina.

Foto: Twitter Genoa