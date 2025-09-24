Coppa Italia, il Como liquida il Sassuolo in 45′: doppietta di Jesus Rodriguez e Douvikas (3-0)

24/09/2025 | 23:02:49

Il Como travolge 3-0 il Sassuolo e accede agli ottavi di Coppa Italia. La squadra di Fabregas passa dopo 90 secondi con Jesus Rodriguez e al 25′ raddoppia con Douvikas. Prima dell’intervallo, lo spagnolo fissa il risultato e firma la doppietta personale. A dicembre, ottavi con la Fiorentina al Franchi.

COMO: Butez; Posch (dal 46′ st Vojvoda), Goldaniga, Kempf, Moreno; Caqueret, Da Cunha; Addai (dal 78′ st Bonsignori), Baturina (dall’84’ st Cerri), Jesus Rodriguez (dal 46’st Kuhn); Douvikas (dal 46′ st Morata)

A disposizione: Vigorito, Cavlina, Valle, Morata, S. Roberto, Paz, Ramon, Kuhn, Perrone, Smolcic, Vojvoda, D. Carlos, Papaccioli, Bonsignori, Cerri.

Allenatore: Cesc Fabregas

SASSUOLO:Turati; Coulibaly, Romagna, Candè, Pieragnolo (dal 69′ st Walukiewicz); Lipani (dall’80’ st Skjellerup), Boloca, Iannoni; Volpato (dal 69′ st Thorstvedt), Cheddira (dal 69′ st Moro), Fadera (dal 69′ st Pierini)

A disposizione: Satalino, Zacchi, Doig, Walukiewicz, Skjellerup, Moro, Odenthal, Vranckx, Thorstvedt, Pierini, Muharemovic, Koné.

Allenatore: Fabio Grosso

FOTO: X Como