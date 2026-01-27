Coppa Italia, il Como è ai quarti di finale. Fiorentina battuta in rimonta 3-1 (Sergi Roberto, Nico Paz e Morata)

27/01/2026 | 22:57:58

Il Como si qualifica per i quarti di finale della Coppa Italia. Vittoria in rimonta a Firenze, un successo che regala a Fabregas e i suoi ragazzi la sfida a Napoli.

La Fiorentina approccia bene la gara, e al 7′ è Piccoli a sbloccare la contesa. Fiorentina che flirta con il raddoppio ma il Como al 20′ trova il pareggio con Sergi Roberto. Il giocatore spagnolo torna al gol dopo anni. Como che perde Douvikas al 28′, al suo posto entra Nico Paz.

Anche la Fiorentina perde Piccoli nella ripresa. Al 60′, il Como la ribalta con Nico Paz, sinistro di controbalzo che batte Christensen.

Como che ha 2-3 chance anche per chiudere la gara. Entra M0rata dopo 2 mesi e al 91′ trova il 3-1 proprio lo spagnolo. Esultanza sentita, un gol voluto fortemente al suo ritorno in campo. Morata non segnava da maggio. Finisce 3-1. Como che vola ai quarti, ora la prestigiosa sfida al Maradona contro il Napoli il 10 febbraio.

Foto: X Como