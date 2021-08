Coppa Italia, il Catanzaro batte il Como ai rigori e passa. A Novara primo stadio aperto al 50% in Italia

Il Catanzaro batte il Como ai calci di rigore e passa il turno accedendo al tabellone principale di Coppa Italia.

Dopo il 2-2 dei 90minuti e dei supplementari i calabresi l’hanno spuntata ai rigori. Per il Como fatale l’errore di Bellemo. Il rigore decisivo del Catanzaro messo a segno da Vazquez.

La notizia più bella, però, è stata la riapertura dello stadio Piola di Novara al pubblico per il 50% della sua capienza (il Sinigaglia di Como è impegnato per i lavori di ammodernamento). Il primo stadio riaperto al 50% in Italia dopo la pandemia, un segnale di rinascita, di ripresa, dopo i mesi difficili di lock down e di stadi vuoti.

Ovviamente tutti gli spettatori muniti di Green Pass per entrare allo stadio.

Foto: Logo Coppa Italia