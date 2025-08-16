Coppa Italia, il Cagliari passa il turno: battuta la Virtus Entella ai calci di rigore

16/08/2025 | 22:58:12

Il Cagliari accede al turno successivo di Coppa Italia. La compagine sarda ha la meglio sulla Virtus Entella ai calci di rigore, dopo che al 90′ la gara era finita 1-1.

Cagliari in vantaggio al 45′ con Piccoli. Gara che sembra in mano ai sardi, che flirtano con il gol del raddoppio più volte. All’86’ accade di tutto: prima Mina fallisce il rigore del 2-0, 30 secondi dopo arriva il pareggio ospite, con un autogol di Deiola. Si va quindi ai calci di rigore. Adopo tira in curva un rigore per il Cagliari. Caprile ipnotizza Karic. Poi l’errore decisivo dei liguri è quello di Marconi. Cavuoti segna la rete decisiva che porta il Cagliari avanti.

Foto: sito Cagliari