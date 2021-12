Nel secondo match di Coppa Italia della giornata il Cagliari ha battuto 3-1 il Cittadella qualificandosi per gli ottavi di finale dove sfiderà il Sassuolo. A segno per i sardi Gaiola, Ceter e Gaston Pereiro. Nel finale gli ospiti hanno provato a riaprire la gara con un gran destro dai 25 metri di Donnarumma ma non è bastato. Passa il Cagliari.

FOTO: Instagram Cagliari