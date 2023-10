Coppa Italia, il Bologna accede agli ottavi. Battuto il Verona 2-0. Sfiderà l’Inter

Il Bologna batte 2-0 il Verona al Dall’Ara nella gara valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. I felsinei si impongono con un gol per tempo, in una gara nettamente dominata. Vantaggio siglato al 41′ da Moro.

Il raddoppio al 62′ con il figlio d’arte Van Hooijdonk. Verona che nel finale ha giocato anche in 10 uomini per l’espulsione di Serdar al 73′.

Il Bologna accede agli ottavi di finale dove sfiderà l’Inter a San Siro.

Foto: Instagram Bologna