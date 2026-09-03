Coppa Italia, Harroui e Mulattieri eliminano il Cagliari (non basta Mendy): Verona avanti

03/09/2026 | 22:56:51

Colpo del Verona di Baroni che vince 2-1 a Cagliari e passa agli ottavi di Coppa Italia. Vantaggio della squadra di Baroni al 23′ con Harroui. Brutta palla persa da parte di Liteta in mezzo al campo. Livramento se ne impossessa, va via sulla destra e poi cerca e trova centralmente Harroui che fa 1-0. Pareggia Mendy al 57′. Uno-due splendido tra Fadera e Obert. L’ex Como poi la mette in mezzo e trova Mendy che colpisce al volo anticipando Edmundsson e batte Perilli! Il Verona torna in vantaggio all’87’ con Mulattieri. L’attaccante va via sulla sinistra dopo un rimpallo favorevole con Rodriguez. Si invola verso la porta e trafigge Radunovic, riportando avanti il Verona. Finisce 2-1. Il Verona sfiderà la Roma agli ottavi.

foto x verona