Coppa Italia, Giudice Sportivo: tre calciatori squalificati per un turno. Due turni al vice di Spalletti

Due turni di stop per Marco Domenichini, vice di Luciano Spalletti, da scontare nelle prossime gare di Coppa Italia. Il secondo allenatore del Napoli è stato fermato dal Giudice Sportivo per avere, al 38° del secondo tempo della gara con la Fiorentina, contestato una decisione arbitrale rivolgendo agli ufficiali di gara espressioni ingiuriose.

Un turno di stop anche per tre giocatori, ovvero quelli espulsi ieri allo stadio Maradona nel corso di Napoli-Fiorentina: si tratta di Bartlomiej Dragowski (Fiorentina), Hirving Lozano (Napoli) e Fabian Ruiz (Napoli). I tesserati del Napoli vista l’eliminazione sconteranno la squalifica nella prossima stagione, mentre Dragowski non sarà a disposizione per la sfida tra Atalanta e Fiorentina, gara valida per i quarti di finale.

Foto: Logo Coppa Italia