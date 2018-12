Coppa Italia, Giudice Sportivo: squalificato Poli per espressione blasfema

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo il quarto turno di Coppa Italia. Squalificato per un turno Andrea Poli, centrocampista del Bologna perché “chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, individuabile senza margini di ragionevole dubbio”. Pertanto, l’ex Samp non sarà a disposizione di Filippo Inzaghi per la sfida valida per gli ottavi di finale contro la Juventus. Una giornata anche ad Angelo Tartaglia del Novara e Massimo Volta del Benevento.

Foto: Bologna Twitter