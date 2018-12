Coppa Italia: Genoa-Entella, le formazioni ufficiali

Alle 18:00 andrà in scena il primo incontro odierno valido per il quarto turno di Coppa Italia. A Marassi il Genoa ospita la Virtus Entella, formazione attualmente in Serie C, per un derby tutto ligure. A seguire le formazioni ufficiali e le scelte dei due tecnici, Ivan Juric e Roberto Boscaglia:

Genoa (3-4-1-2): Marchetti; Biraschi, L. Lopez, Zukanovic; Romulo, Rolon, Omeonga, P. Pereira; Medeiros; Piatek, Lapadula.

V. Entella (4-3-1-2): Paroni; Icardi, Zigrossi, Di Paolo, Crialese; Ardizzone, Zigrossi, Cleur; Martinho; Petrovic, Adorjan.