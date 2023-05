Nella giornata odierna sono stati venduti gli ultimissimi tagliandi disponibili per la finale di Coppa Italia di mercoledì sera all’Olimpico di Roma tra Inter e Fiorentina. I biglietti della finale sono dunque sold-out, ricordando che lo stadio è stato “diviso in due” per le due tifoserie, con i supporter viola dal lato della Curva Sud mentre i nerazzurri in quello della Curva Nord.

Foto: Coppa Italia nostra