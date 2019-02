Coppa Italia: Fiorentina-Atalanta, le ultime sulle probabili formazioni

Domani sera Fiorentina e Atalanta si sfideranno nel primo atto della semifinale di Coppa Italia. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni del match del Franchi.

Pioli dovrà fare ancora a meno di German Pezzella, a causa dell’infortunio muscolare subito nella gara contro il Napoli. I due centrali davanti a Lafont saranno Milenkovic e Vitor Hugo, con Laurini e Biraghi sulle corsie laterali. In mezzo al campo spazio a Benassi, Edimilson e Veretout, mentre in attacco torna Muriel dal primo minuto, ai suoi lati Chiesa e Gerson. Pochi dubbi anche per Gasperini, che deve rinunciare a Freuler e Djimsiti, indisponibili per squalifica. In porta il solito Berisha, con Toloi e Palomino certi di una maglia da titolare in difesa, mentre Mancini e Masiello si contenderanno l’ultimo posto. A centrocampo agiranno De Roon e Pasalic, mentre sugli esterno spazio a Hateboer e Castagne. Davanti, Papu Gomez e Ilicic avranno il compito di innescare Duvan Zapata.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson, Veretout; Chiesa, Muriel, Gerson.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini (Masiello); Hateboer, Pasalic, de Roon, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata.