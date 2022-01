Coppa Italia: Fiorentina ai quarti dopo i supplementari, clamoroso 5-2 a Napoli

Ci sono voluti i supplementari tra Napoli e Fiorentina per decretare la qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia. A staccare il tagliando è stata la Fiorentina, grazie ai gol di Venuti alla fine del primo tempo supplementare e di Piatek all’inizio del secondo, prima del sigillo di Maleh con assist di Ikoné. Al 90’ era finita 2-2, con Petagna che proprio all’ultimo secondo aveva mandato le squadre all’overtime. Vantaggio viola nel primo tempo con Vlahovic, perla di Mertens per l’1-1, sorpasso viola con una prodezza di Biraghi dopo una sua punizione ribattuta dalla barriera. La Fiorentina era in dieci per l’espulsione di Dragowski, ma nella ripresa il Napoli è rimasto in 9 contro 10, cartellino rosso prima a Lozano e poi a Fabian Ruiz. Una situazione che ha condizionato i supplementari e che ha consentito alla Fiorentina di trionfare. Nei quarti i viola sfideranno l’Atalanta che ieri ha battuto il Venezia.

Foto: Twitter Fiorentina