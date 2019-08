Coppa Italia: Fiorentina, 3-1 al Monza con doppio Vlahovic e Chiesa. Il Perugia elimina il Brescia

Sono terminate le prime due gare odierne, valide per il terzo turno della Coppa Italia. Rimonta vincente della Fiorentina contro il Monza: la squadra di Montella ha chiuso in svantaggio il primo tempo in virtù della rete messa a segno da Brighenti, poi la rimonta negli ultimi 10 minuti. All’80’ arriva la rete di Vlahovic, appena entrato in campo, che all’86’ concede il bis. Quasi allo scadere è Chiesa a trovare il gol del definitivo 3-1. La Fiorentina nel prossimo turno incontrerà la vincente di Carpi-Cittadella. Nell’altra gara il Perugia ha battuto il Brescia ai supplementari 2-1: decisivo il gol di Bonaiuto dopo i sigilli di Donnarumma e Melchiorri.

Genoa-Imolese 4-1 (giocata ieri)

Parma-Venezia 3-1 (giocata ieri)

Domenica 18 agosto 2019, ore 18

Perugia-Brescia 2-1 (Melchiorri, Bonaiuto – Donnarumma)

Domenica 18 agosto 2019, ore 18.15

Fiorentina-Monza (Vlahovic 2, Chiesa – Brighenti)

Domenica 18 agosto 2019, ore 20.30

Verona-Cremonese

Empoli-Pescara

Cittadella-Carpi

Cagliari-Chievo

Ascoli-Trapani

Frosinone-Monopoli

Udinese-Alto Adige

Domenica 18 agosto 2019, ore 20.45

Sassuolo-Spezia

Spal-Feralpisalò

Lecce-Salernitana

Pisa-Bologna

Domenica 18 agosto 2019, ore 21

Crotone-Sampdoria