Coppa Italia: Dzeko e Sanchez, due gioielli. L’Inter vola in semifinale

Finito il quarto di finale tra Inter e Roma con il risultato di 2-0 in favore dei nerazzurri. La ripresa inizia con ritmi blandi fino al 62’ quando Sergio Oliveira calcia dalla distanza, tiro deviato da Brozovic, bravo Handanovic, con un colpo di reni, ad alzare sopra la traversa. La risposta dell’Inter ariva al 64’ con un fendente di Barella dalla distanza, bravissimo Rui Patricio a deviare in tuffo in corner. Al 68’ minuto, però, l’Inter trova il raddoppio: gol spettacolare di Sanchez che dai 25 metri scaraventa sotto l’incrocio dei pali il gol del 2-0. I padroni di casa, gestiscono il doppio vantaggio e dopo 5 minuti termina la gara.

FOTO: Profilo Instagram Sanchez