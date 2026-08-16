Coppa Italia, doppio 4-1: Frosinone (super Kvernadze) e Genoa avanti

16/08/2026 | 20:30:48

Frosinone e Genoa vanno avanti in Coppa Italia. Il Frosinone ne rifila quattro alla Juve Stabia. La formazione di Alvini batte 4-1 le Vespe ai trentaduesimi di Coppa Italia: in gol Kvernadze con una doppietta, Cichella e Raimondo. Passa anche il Genoa di De Rossi con lo stesso risultato inflitto all’Ascoli, vantaggio degli ospiti con Silipo, poi il Grifone cala il poker con i gol di Marcandalli, Baldanzi, Colombo e Havel.