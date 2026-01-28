Coppa Italia di Serie C, il Latina è la prima finalista. Battuto il Renate 2-1

28/01/2026 | 16:55:34

Il Latina è la prima finalista della Coppa Italia Serie C. Dopo l’1-1 della gara di andata, la squadra pontina ha battuto 2-1 il Renate al Francioni grazie alle reti di Dutu e Parigi, intervallate dal gol del Renate di Bonetti. La compagine laziale attende la sua avversaria. Alle 18 il fischio d’inizio dell’altra semifinale: una fra Potenza e Ternana, con il Potenza che aveva vinto 1-0 la gara d’andata.

Foto: logo Latina