Coppa Italia di Serie C, fa festa il Rimini. In finale battuta la Giana Erminio

Finisce 0-0 la finale di ritorno di Coppa Italia Serie C. E’ il Rimini ad alzare per la prima volta nella sua storia il trofeo di categoria. Basta l’1-0 dell’andata per avere la meglio sulla Giana Erminio.

Rimini che oltre al trofeo stacca il pass per la fase nazionale dei playoff (una sorta di terzo posto in campionato).

Foto: facebook Rimini