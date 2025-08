Coppa Italia di Lega Pro: Salernitana-Sorrento si gioca a porte chiuse

04/08/2025 | 21:10:03

Porte chiuse per la Salernitana nella prima gara di Coppa Italia di Serie C. I campani devono scontare la pena dopo gli incidenti nella finale playout di ritorno contro la Sampdoria all’Arechi.

Questa la nota: “La Lega Pro, preso atto del provvedimento del Giudice Sportivo riportato nel Com. Uff. n.229 del 23.06.2025 della Lega Nazionale Professionisti Serie B, comunica che la gara in oggetto, in programma DOMENICA 17 AGOSTO 2025, presso lo Stadio “Arechi” di Salerno, con inizio alle ore 21.00, verrà disputata in assenza di spettatori.

Foto: logo Serie C