Coppa Italia, date e orari dei sedicesimi di finale
03/09/2025 | 17:12:59
La Lega Serie A ha diffuso orari e date dei sedicesimi di finale di Coppa Italia, che si giocheranno dal 23 al 25 settembre. Spicca la sfida del Milan, che affronterà il Lecce martedì 23 settembre alle 21:
- Martedì 23, ore 17: Cagliari-Frosinone (Canale 20)
- Martedì 23, ore 18.30: Udinese-Palermo (Italia 1)
- Martedì 23, ore 21: Milan-Lecce (Italia 1)
- Mercoledì 24, ore 17: Parma-Spezia (Canale 20)
- Mercoledì 24, ore 18.30: Verona-Venezia (Italia 1)
- Mercoledì 24, ore 21: Como-Sassuolo (Italia 1)
- Giovedì 25, ore 18.30: Genoa-Empoli (Italia 1)
- Giovedì 25, ore 21: Torino-Pisa (Italia 1)
Foto: Lega Serie A Sito