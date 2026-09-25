Coppa Italia: date e orari degli ottavi di finale
25/09/2026 | 18:05:15
Ecco le date e gli orari degli ottavi di finale di Coppa Italia:
Martedì 1 dicembre ore 21: Inter-Genoa
Mercoledì 2 dicembre 2026 ore 21: Como-Cremonese
Giovedì 3 dicembre 2026 ore 21: Juventus-Sassuolo
Martedì 15 dicembre 2026 ore 21: Bologna-Palermo
Mercoledì 16 dicembre 2026 ore 21: Napoli-Fiorentina
Martedì 12 gennaio 2027 ore 21: Roma-Verona
Mercoledì 13 gennaio 2027 ore 21: Milan-Monza
Martedì 26 gennaio 2027 ore 21: Atalanta-Udinese