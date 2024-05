Coppa Italia, dalla prossima stagione non ci saranno i supplementari fino alla semifinale

Dall’edizione 2024/25 ci sarà un’importante novità nella Coppa Italia: non ci saranno più i tempi supplementari fino alle semifinali. In caso di parità nella partite a gara unica, la qualificata al turno successivo si deciderà ai calci di rigore. È questa la principale novità che ci sarà dalla prossima edizione. Dai trentaduesimi e fino ai quarti (compresi), quindi, non ci saranno i tempi supplementari. Negli ottavi scenderanno in campo le otto teste di serie (tra cui la Juventus vincitrice dell’ultima edizione). Fino ai quarti di finale, le partite si decideranno, eventualmente, ai calci di rigore se ci sarà parità dopo i 90 minuti. I supplementari, invece, ci saranno in semifinale e in finale. Come accada da anni, il penultimo atto della competizione prevede gare di andata e ritorno. Se ci sarà patità dopo 180 minuti, si procederà con i supplementari e poi, eventualmente, con i calcio di rigore. Infine, non cambia il regolamento per la finale: gara unica all’Olimpico, con eventuali supplementari e rigori per decretare il vincitore.