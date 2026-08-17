Coppa Italia, Cremonese avanti: battuta la Sampdoria 2-0

17/08/2026 | 22:49:46

La Cremonese supera la Sampdoria 2-0 e conquista il pass per i sedicesimi di Coppa Italia. Una gara equilibrata nei numeri, ma che i grigiorossi hanno saputo indirizzare con maggiore concretezza.

Il vantaggio arriva al 23′: David Stückler sfrutta l’assist di Michele Collocolo e porta avanti la Cremonese. La Sampdoria prova a reagire e al 77′ ha una chance clamorosa, con Salvatore Esposito che calcia un calcio di rigore, ma Andrea Fulignati para e salva la Cremonese. È l’episodio che dà ulteriore sicurezza ai grigiorossi. La Samp prova fino alla fine a trovare il pareggio, ma al 90’+3′ arriva il colpo del ko: Tommaso Berti firma il 2-0 e chiude definitivamente la partita.

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