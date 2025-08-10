Coppa Italia, colpo dell’Audace Cerignola: eliminato l’Avellino. Passano anche Pescara e Vicenza

10/08/2025 | 22:57:02

Il Padova viene eliminato a sorpresa 2-0 dal Vicenza nel turno preliminare della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 nella gara di stasera domenica 10 agosto. A sfidare il Genoa nella prossima fase toccherà dunque ai Lanerossi, mentre l’Audace Cerignola e il Pescara sorprendono entrambi 1-0 l’Avellino e il Rimini: i pugliesi affronteranno il Verona, gli abruzzesi il Parma. Il Pescara tra le proprie mura, ha superato i romagnoli grazie alla rete di Valzania al 44′. Gli abruzzesi affronteranno quindi il Parma nel prossimo turno. Per i pugliesi dell’Audace Cerignola decisivo il gol di Cuppone al 64′, ora la sfida al Verona.

FOTO: Sito Lega