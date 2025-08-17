Coppa Italia, colpo del Frosinone al 92′. Monza eliminato
17/08/2025 | 20:10:41
Sorpresa in Coppa Italia dove nella sfida tra Monza e Frosinone al Brianteo, vincono gli ospiti all’ultimo respiro. Quando la gara sembrava destinata ai calci di rigore, arriva il colpo di Kvernadze che annichilisce i padroni di casa. Nel finale, nervi tesi, ben 12 minuti di recupero, al 101′ espulso Ganvoula per la compagine lombarda. Avanza quindi il Frosinone che si qualifica ai sedicesimi di finale.
Foto: logo Frosinone