Coppa Italia, clamoroso tonfo del Sassuolo: passa la Spal che si “regala” la Juve

La prima grande sorpresa degli ottavi di Coppa Italia arriva da Reggio Emilia, dove il Sassuolo di De Zerbi esce di scena dalla competizione, eliminato dalla Spal di Marino.

La compagine ferrarese, che milita in Serie B, si è imposta 2-0, con le reti nella ripresa, approfittando dell’espulsione di Djuricic, decretata dal Var. A segno il grande ex Missiroli, per oltre 7 anni in forza al Sassuolo e il 2-0 messo a segno da Dickmann.

Spal che quindi avanza ai quarti di finale dove affronterà la Juventus il 26 gennaio.

Foto: Twitter Sassuolo