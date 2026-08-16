Coppa Italia, clamoroso: il Mantova vince 2-0, Lazio eliminata. Passa anche il Verona

16/08/2026 | 23:16:05

La Lazio saluta la Coppa Italia al primo turno, il Mantova vince 2-0 all’Olimpico con i gol di Ruocco al 75′ e Cajazzo al 96′. Gattuso fuori dalla Coppa Italia, i bianconcelesti erano partiti bene ma senza trovare il gol, trovato poi due volte dagli ospiti. Il Verona passa il turno in Coppa Italia battendo l’Entella ai rigori. Nei 90′ era finita 2-2, l’Entella in vantaggio con Guiu, il Verona la ribalta con Compagnon e Sarr, poi Franzoni realizza su rigore il 2-2 all’84’. Ai rigori la spunta la squadra di Baroni, che passa al turno successivo.

foto x lazio