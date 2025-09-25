Coppa Italia, Casadei piega il Pisa. Due gol annullati e Cuadrado espulso. Il Torino va agli ottavi con la Roma

25/09/2025 | 23:04:04

Il Torino di Baroni respira almeno in Coppa Italia, basta un gol di Casadei per piegare il Pisa di Gilardino. Nel primo tempo sono i granata a fare la partita sui toscani e all’intervallo la squadra di Marco Baroni passa in vantaggio 1-0 grazie al gol di Cesare Casadei al 9′. Il centrocampista è bravissimo a liberarsi dalla marcatura dell’avversario e svettare di testa in anticipo su tutti sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da sinistra con il mancino di Ngonge. Nel secondo tempo la gara non si discosta dalla prima frazione di gioco, con i ragazzi di Baroni che restano in controllo e gestiscono il gol fino al finale. Annullato un gol a Ismaiji al 49′ e uno di Albiol al 55′. Al 63′ espulso Cuadrado dopo aver mandato a quel Paese l’arbitro Pezzuto.

TORINO (4-3-3): Paleari; Dembélé, Coco, Ismajli; Pedersen, Tameze, Casadei, Nkounkou; Ngonge, Adams, Njie.Allenatore: Baroni.

PISA (3-5-2): Scuffet; Canestrelli, Albiol, Mbambi; Cuadrado, Vural, Hojholt, Piccinini, Angori; Lorran, Meister. Allenatore: Gilardino

