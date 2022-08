Coppa Italia: Cagliari-Perugia 3-2. Udinese di misura sulla FeralpiSalò (2-1)

Primi risultati di Coppa Italia delle gare del pomeriggio. Ad aprire la serata la bella gara tra Cagliari e Perugia, con la vittoria dei sardi per 3-2. Vantaggio del Cagliari con Altare dopo 2 minuti, pareggio umbro con Melchiorri al 32′. Perugia addirittura in vantaggio al 67′ con Di Serio, prima del finale super del Cagliari, con Lapadula che ha pareggiato all’80’ su rigore e Viola che ha regalato la vittoria al Cagliari al 90′.

Successo anche dell’Udinese che ha regolato la FeralpiSalò per 2-1. Deulofeu al 12′ e Success al 64′ portano i friulani sul 2-0. Per la Feralpi, unica compagine di LegaPro rimasta in corsa, a segno al 67′ Siligardi.

Foto: twitter Udinese