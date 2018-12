Coppa Italia: il Bologna travolge il Crotone e guadagna gli ottavi di finale contro la Juventus

Tutto facile al Dall’Ara per l’undici di Filippo Inzaghi. Il Bologna domina contro il Crotone e conquista così la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia. I felsinei vanno in vantaggio sul finale del primo tempo. Al 40′ Orsolini prima tira facendosi respingere il pallone da Cordaz, poi sulla ribattuta trova il gol. Nel secondo tempo i padroni di casa raddoppiano al 56′ grazie a un calcio di punizione pennellato perfettamente da Orsolini sulla testa di Falcinelli che non lascia scampo al portiere dei calabresi. Il definitivo 3-0 è segnato ancora una volta da Orsolini al 67′ che di piatto dal vertice destro dell’area di rigore infila ancora una volta l’estremo difensore dei pitagorici. Grazie a questa vittoria gli emiliani sfideranno nel prossimo turno i campioni d’Italia della Juventus.

BOLOGNA-CROTONE 3-0

Marcatori: 40′ Orsolini, 56′ Falcinelli, 67′ Orsolini

Bologna (3-5-2): Da Costa; Calabresi, Gonzalez, Helander; Mbaye, Orsolini (69′ Dzemaili), Nagy, Poli, Dijks; Falcinelli, Santander (46′ Palacio). All.: Inzaghi

Crotone (4-3-3): Cordaz; Sampirisi, Golemic, Marchizza (49′ Curado), Martella; Rohden, Romero (57′ Tripicchio), Barberis; Zanellato, Simy (66′ Budimir), Firenze. All.: Oddo

Ammoniti: Sampirisi, Zanellato, Curado (C)

