Coppa Italia: il Benevento batte il Cittadella e vola agli ottavi di finale contro l’Inter

Il Benevento allo stadio Ciro Vigorito ha battuto per 1-0 la Cittadella. Una sfida valida per il quarto turno di Coppa Italia e molto tesa che è stata decisa al 77′ da Bandinelli che triangola con Asencio per poi battere Maniero. Una rete che ha deciso il match permesso ai padroni di casa di aggiudicarsi il pass per gli ottavi di finale contro l’Inter.

BENEVENTO-CITTADELLA 1-0

Marcatori: 77′ Bandinelli

Benevento (4-4-2): Montipò; Gyamfi, Volta, Antei; Sparandeo; Buonaiuto, Nocerino (62′ Volpicelli), Tello, Cuccurullo (58′ Bandinelli); Coda (73′ Asencio), Ricci. All. Bucchi

Cittadella (4-3-1-2): Maniero; Cancellotti, Camigliano, Frare (58′ Bussaglia), Ghiringhelli (58′ Dalla Bernardina); Maniero, Pasa, Settembrini; Siega; Scappini (73′ Malcore), Finotto. All. Venturato

Ammoniti: Antei (B), Pasa (C), Volpicelli (B)

Foto: logo Coppa Italia