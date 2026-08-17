Coppa Italia, bel Palermo: Lecce ko 2-0 ed eliminato

17/08/2026 | 23:29:46

ll Palermo elimina il Lecce, battendo 2-0 i salentini ai 32esimi di Coppa Italia. Il Palermo parte fortissimo e trova il vantaggio già al 14′: è Dominic Vavassori a sbloccare la partita, sfruttando al meglio l’occasione costruita dai rosanero.

Il Lecce prova a reagire, ma il Palermo è più concreto e al 42′ raddoppia: stavolta è Joel Pohjanpalo a firmare il 2-0, mandando i siciliani negli spogliatoi con un doppio vantaggio.

Nella ripresa il Lecce cerca di riaprire la sfida e costruisce alcune situazioni interessanti, ma manca precisione negli ultimi metri. Il Palermo, invece, gestisce bene il risultato e mantiene la porta inviolata fino al triplice fischio. Palermo ai sedicesimi di Coppa Italia, Lecce eliminato.

Foto: sito Palermo