Coppa Italia, avanzano Pisa e Sassuolo. Ko Empoli e Cesena

Pisa-Empoli 1-1, 5-4 d.c.r.

Partita combattuta all’Arena Garibaldi. Il Pisa sblocca il risultato al 44′ con Tommaso Marras, andando all’intervallo avanti 1-0. L’Empoli però reagisce nella ripresa e al 61′ trova il pareggio con Emanuele Saporiti. L’1-1 resiste fino al 90′ e, come previsto dal regolamento della Coppa Italia, si va direttamente ai rigori. Dal dischetto è il Pisa a spuntarla 5-4, conquistando così la qualificazione ai sedicesimi.

Pisa ai sedicesimi, Empoli eliminato. Pisa che sfiderà la Fiorentina.

Sassuolo-Cesena 3-0

Il Sassuolo supera senza particolari patemi il Cesena al Mapei Stadium. I neroverdi partono forte e trovano il vantaggio al 13′ con Cristian Volpato, bravo a sbloccare subito la sfida.

Il raddoppio arriva proprio allo scadere del primo tempo: al 45’+2′ è Vasilije Adžić a firmare il 2-0, mettendo il Sassuolo nella condizione ideale per gestire la ripresa.

Nella seconda frazione il Cesena prova a riaprire la partita, ma il Sassuolo controlla e conserva il doppio vantaggio fino al 75′ quando Lipani insacca il tris.

Sassuolo ai sedicesimi, dove affronterà il Frosinone.

Foto: sito Sassuolo