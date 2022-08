Coppa Italia, avanzano Modena, Palermo e Bari. Tripletta per Brunori

Le dopo il ko del Sudtirol di ieri con la FeralpiSalo, le tre altre neopromosse in Serie B avanzano al turno successivo di Coppa Italia. Vincono Modena (3-1 al Catanzaro), Palermo (3-2 alla Reggiana) con tripletta di Brunori e il Bari, che ha battuto 3-0 il Padova, doppietta per Cheddira.

Il prossimo turno si giocherà settimana prossima, con in campo tutte le squadre della Serie B. Unica superstite della Lega Pro, la Feralpi Salò.

Questi i risultati odierni:

Modena-Catanzaro 3-1: Silvestri, Diaw, Tentardini (C) Magnino

Bari-Padova 2-0: Botta, doppietta Cheddira

Palermo-Reggiana 3-2: tripletta Brunori, Rosafio, D’Angelo (R)

Foto: Sito Palermo