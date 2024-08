Coppa Italia, avanzano Genoa e Monza (ai rigori). Eliminate Reggiana e Sudtirol

Ancora nessuna sorpresa nei 32esimi di Coppa Italia. Nelle due gare serali, le due squadre di Serie A si qualificano per i sedicesimi di finale. Il Genoa batte 1-0 la Reggiana, grazie a un gol di Messias. Fa più fatica il Monza di Nesta, che pareggia 0-0 con un buon Sudtirol che si arrende solo ai calci di rigore ai brianzoli. Serie lunghissima, con 8 gol per entrambe. Alla nota tornata, il Monza segna, decisivo l’errore di Praszelik per il Sudtirol.

Foto: logo Coppa Italia