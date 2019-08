Coppa Italia: avanzano Empoli e Frosinone. Il Monza elimina il Benevento. Tutti i risultati

Prosegue il secondo turno della Coppa Italia 2019-2020. A seguire il quadro completo con i risultati finali delle gare disputate:

Spezia-Pro Patria: 5-0

15′ e 25′ Gyasi (S), 53′ e 64′ Ricci (S), 92′ Burgzorg (S)



Chievo-Ravenna: 4-2 d.c.r. (1-1 al 120′)

23′ Meggiorini (C), 62′ Raffini (R)



Venezia-Catania: 2-1

3′ Zuculini (V), 41′ Silvestri (C), 56′ Aramu (V)



Benevento-Monza: 3-4

4′ Bellusci (M), 17′ e 88′ Finotto (M), 49′ Iocolano (M), 51′ e 83′ Tello (B), 94′ rig. Viola (B)

Cittadella-Padova: 3-0

25′ Iori (C), 28′ Diaw (C), 87′ Celar (C)

Cremonese-Virtus Francavilla: 2-0

41′ Claiton (C), 44′ Deli (C), 58′ e 66′ Palombi (C)

Empoli-Reggina: 2-1

22′ Mancuso (E), 28′ Corazza (R), 72′ Antonelli (E)

Entella-Sudtirol: 1-2

8′ Casiraghi (S), 26′ Paolucci (E), 84′ Morosini (S)

Frosinone-Carrarese: 2-0

11′ Ciano (F), 44′ Paganini (F), 49′ Ariaudo (F), 81′ Tribuzzi (F)

Monopoli-Cosenza: 1-0

89′ rig. Mendicino (M)

Perugia-Triestina: 1-0

28′ Sgarbi (P)

Pescara-Mantova: 3-2

13′ Tumminello (P), 50′ Guccione (M), 79′ Di Grazia (P), 90′ Tremolada (M), 91′ Ventola (P)

Pordenone-FerlapiSalò: 1-2

30′ Ceccarelli (F), 44′ Pobega (P), 50′ Scarsella (F)

Trapani-Piacenza: 3-1

12′ Cacia (P), 44′ e 59′ Evacuo (T), 82′ Nzola (T)

Crotone-Arezzo: 4-3

2′ Barberis (C), 7′ Simy (C), 10′ Borghini (A), 17′ rig. Belloni (A), 23′ Zini (A), 33′ Golemic (C), 75′ Ruggiero (C)

Juve Stabia-Imolese: 3-4 d.c.r. (1-1 al 120′)

60′ rig. Carlini (J), 66′ Vuthaj (I)

Livorno-Carpi: 0-1

69′ Vano (C)

Pisa-Potenza: 3-0

43′ Marconi (PI), 53′ Masucci (PI), 71′ Aya (PI)



Salernitana-Catanzaro: 3-1

22′ rig. Kiyine (S), 45′ e 73′ Giannetti (S), 79′ Mangni (C)