Il Brescia supera il Venezia nei 32esimi di Coppa Italia. Le Rondinelle si impongono al Rigamonti per 3-1, in una gara dominata contro una compagine neo promossa in Serie A.

A segno Borrelli e una doppieta di Olzer. Nel finale gol della bandiera dei lagunari di Idzes.

Foto: logo Coppa Italia