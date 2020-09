Coppa Italia: Atalanta prima testa di serie, poi Juve e Inter

La Lega Serie A ha comunicato, attraverso il proprio sito ufficiale, gli esiti del sorteggio della Coppa Italia 2020-2021, iniziando dalle prime otto teste di serie, scaturite dalla prime otto in classifica dello scorso campionato di A. L’Atalanta è prima testa di serie poi Juve e Inter. La numerazione più bassa indica, in caso di eventuale scontro diretto, chi giocherà in casa l’incontro. Queste tutte le teste di serie: 1) Atalanta, 2) Juventus, 3) Inter, 4) Roma, 5) Napoli, 6) Milan, 7) Sassuolo, 8) Lazio.

Foto: logo Coppa Italia