Coppa Italia: al via i 32esimi di finale, tutte le gare in programma

Dopo la conclusione del turno preliminare, la Coppa Italia entra nel vivo con i trentaduesimi di finale. Oggi in programma le prime sfide: si inizia alle 17.45 con il match tra il Cagliari e il Perugia. Un quarto d’ora più tardi toccherà all’Udinese, che affronterà la Feralpisalò, che ha già esordito nel torneo battendo in trasferta il Sudtirol. Alle 21 sarà il turno della neopromossa in Serie A Lecce, che dovrà vedersela con il Cittadella. Alle 21.15, infine, Sampdoria – Reggina.

Di seguito, le gare in programma nei prossimi due giorni:

Sabato 6 agosto

Pisa – Brescia, ore 17.45;

Spezia – Como, ore 18.00;

Empoli – Spal, ore 21.00;

Torino – Palermo, ore 21.15.

Domenica 7 agosto

Venezia – Ascoli, ore 17.45;

Verona – Bari, ore 18.00;

Salernitana – Parma, ore 21.00

Monza – Frosinone, ore 21.15.