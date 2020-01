Coppa Italia, al via gli ottavi di finale: il programma completo

La Coppa Italia 2019-20, dopo una lunghissima fase preliminare iniziata già a fine estate, entra nel vivo con le partite degli ottavi di finale. Scendono in campo tutte le big del calcio italiano: dalla Juve che sfida l’Udinese, all’Inter che ospita il Cagliari di Maran. La prima partita in programma è Torino-Genoa prevista per oggi, giovedì 8 gennaio. Seguono poi Napoli-Perugia, Lazio-Cremonese e Inter-Cagliari in programma martedì 14 gennaio. Il giorno successivo cioè mercoledì 15 gennaio sarà la volta di Fiorentina-Atalanta, Milan-Spal e Juve-Udinese. Chiuderà il ciclo il big match tra Parma e Roma. Di seguito il programma completo:

Giovedì 9 gennaio 2020

Torino – Genoa – ore 21.15

Martedì 14 gennaio 2020

Napoli – Perugia – ore 15.00

Lazio – Cremonese – ore 18.00

Inter – Cagliari – ore 20.45

Mercoledì 15 gennaio 2020

Fiorentina – Atalanta – ore 15.00

Milan – Spal – ore 18.00

Juventus – Udinese – ore 20.45

Giovedì 16 gennaio 2020

Parma – Roma – ore 21.15