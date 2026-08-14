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Coppa Italia, al Cagliari basta Deiola: Arezzo eliminato

14/08/2026 | 20:40:34

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Deiola prima sbaglia dal dischetto, poi al secondo tentativo firma il gol che elimina l’Arezzo. Buona la prima per il Cagliari di Pisacane, che batte 1-0 i toscani e va avanti in Coppa Italia.

GOL: 22′ Deiola (C)

AMMONITI: Righetti (A), Prati (C).

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola (53′ Maldini), Juan Rodríguez; Obert, Romano, Winks (80′ Prati), Fazzini (66′ Felici); Adopo, Trepy (53′ Kofler); Mendy (46′ Borrelli). Allenatore: Fabio Pisacane.

AREZZO (4-3-3): Nunziante; Renzi, Gilli (51′ Coppolaro), Illanes, Righetti (59′ Cagnano); Sala (73′ Eklu), Chierico (59′ Iaccarino), Ionița; Arena (73′ Cipriani), Varela, Tavernelli. Allenatore: Cristian Bucchi.

foto x cagliari