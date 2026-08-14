Coppa Italia, al Cagliari basta Deiola: Arezzo eliminato
14/08/2026 | 20:40:34
Deiola prima sbaglia dal dischetto, poi al secondo tentativo firma il gol che elimina l’Arezzo. Buona la prima per il Cagliari di Pisacane, che batte 1-0 i toscani e va avanti in Coppa Italia.
GOL: 22′ Deiola (C)
AMMONITI: Righetti (A), Prati (C).
CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola (53′ Maldini), Juan Rodríguez; Obert, Romano, Winks (80′ Prati), Fazzini (66′ Felici); Adopo, Trepy (53′ Kofler); Mendy (46′ Borrelli). Allenatore: Fabio Pisacane.
AREZZO (4-3-3): Nunziante; Renzi, Gilli (51′ Coppolaro), Illanes, Righetti (59′ Cagnano); Sala (73′ Eklu), Chierico (59′ Iaccarino), Ionița; Arena (73′ Cipriani), Varela, Tavernelli. Allenatore: Cristian Bucchi.
foto x cagliari