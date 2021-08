Parte bene l’avventura dell’Udinese in Coppa Italia. Sconfitto per 3-1 l’Ascoli di Sottil, decisiva la doppietta del “Tucu” Roberto Pereyra, nel mezzo c’è la rete di Nahuel Molina. Solo allo scadere i marchigiani accorciano le distanze con D’Orazio. Ora per i friulani ci sarà la vincente di Crotone-Brescia.

Udinese-Ascoli 3-1 (11′, 55′ Pereyra, 53′ Molina; 90′ D’Orazio)