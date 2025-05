Coppa Italia 2025-26, il tabellone dei 32esimi: Milan e Torino in campo ad agosto

26/05/2025 | 12:24:51

Conclusa la stagione 2024-25 è già tempo di pensare alla prossima, soprattutto se si parla di Coppa Italia. La competizione prenderà il via infatti il prossimo agosto per le squadre qualificate ai 32esimi di finale. Troveremo subito in campo il Milan contro il Bari, mentre il Torino sfiderà il Modena e l’Udinese se la vedrà con la Carrarese.

Milan-Bari

Como-Sudtirol

Torino-Modena

Udinese-Carrarese

Genoa-Entella/da determinare

Verona-Padova/da determinare

Cagliari-Avellino/da determinare

Parma-da determinare/Rimini

Lecce-Juve Stabia

Sassuolo-Catanzaro

Pisa-Cesena

Spezia/Cremonese-Palermo

Empoli-Reggiana

Venezia-Mantova

Monza-Brescia/Frosinone

Spezia/Cremonese-Frosinone/Salernitana/Sampdoria

FOTO: Bologna Coppa Italia