Coppa d’Olanda, il PSV batte 2-0 il Feyenoord. L’avversario in Champions della Juve batte quello del Milan

Scontro tra avversari delle italiane al Philips Stadion di Eindhoven per i quarti di finale della KNVB Beker, la Coppa d’Olanda. Il PSV (che affronterà la Juventus) batte 2-0 il Feyenoord (avversario del Milan) e si qualifica per le semifinali della competizione. La squadra di Peter Bosz si impone grazie alle reti segnate da Bakayoko dopo una manciata di secondi e da Til nella ripresa ed è la grande favorita per la vittoria finale.

Foto: twitter PSV