Coppa di Turchia: una doppietta di Osimhen decide il derby Galatasaray-Fenerbahce

Serata di gala anche in Turchia con il grande derby di Istanbul tra Galatasaray e Fenerbahce. È il Galatasaray a vincere il derby nella Coppa di Turchia. E a decidere la sfida è stato Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano in prestito dal Napoli ha messo a segno una doppietta nel primo tempo che di fatto ha condannato la squadra di José Mourinho: solito nervosismo in campo, con ben tre espulsioni nel finale e ben quindici minuti concessi dal direttore di gara.